Strasbourg enfonce un peu plus l'Olympique de Marseille dans la crise

Après une semaine tumultueuse du côté de la cité phocéenne avec comme point d'orgue le départ de Roberto De Zerbi mercredi, les Marseillais et les Strasbourgeois sont repartis dos-à-dos alors que l'OM comptait deux buts d'avance à l'heure de jeu.

Marseille 2-2 Strasbourg

Buts : Greenwood (14e), Gouiri (47e) pour les Phocéennes // Nanasi (74e), Panichelli (90e+7 SP) pour le RCSA

Depuis bien longtemps les tribunes du Vélodrome n’avaient pas grondé aussi fort. Si la zone réservée au Commando Ultra était fermée après l’usage massif d’engins pyrotechniques face à Lens, les ultras marseillais ont décidé de faire une grève lors des quinze premières minutes de la rencontre. Malgré l’absence de bruit venu des virages, les supporters présents en latérales n’ont pas hésité à conspuer leurs joueurs au moment de la sortie des deux équipes sur le terrain, accueillis également par des banderoles disséminées un peu partout dans l’enceinte du boulevard Michelet. Une ambiance hostile, austère et délétère pour les Phocéens qui ont toutefois longtemps cru tenir leur succès avant qu’un penalty strasbourgeois ne vienne réduire à néant les espoirs marseillais.

Greenwood comme réponse

Malmenés dès l’entame de match, les protégés de Pancho Abardonado ont su faire le dos rond. Martial Godo a été le premier à faire passer des frissons dans le staff phocéen, sa tête qui s’est finalement écrasée sur le poteau de Gerónimo Rulli aurait pu donner un tout autre visage à la rencontre si le cuir avait été envoyé quelques centimètres plus à droite (5e). Mais peu à peu Mason Greenwood, particulièrement ciblé après être totalement passé à côté de son match sur la pelouse du Parc des princes a commencé à prendre le jeu à son compte. L’Anglais s’est d’abord illustré en remontant le terrain balle au pied avant de totalement manquer son tir (13e). Mais une minute plus tard, alors que les ultras commençaient à investir les virages, le numéro 10 marseillais est venu pourfendre les filets de Mike Penders permettant aux sifflets de se transformer en cris de joie (1-0, 14e). Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu doubler la mise mais cette fois Penders a remporté son duel (38e), tout comme Rulli sur le coup franc parfaitement exécuté par Diego Moreira qui a pu se redonner un peu de confiance après ses sorties manquées lors des semaines précédentes (43e).

🔥 D’un piqué somptueux, Greenwood ouvre le score, face aux Ultras de Marseille en grève ! pic.twitter.com/CrttpK1Y21 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2026

L’OM retombe dans ses travers

Lui aussi particulièrement critiqué ces dernières semaines pour son manque d’efficacité, Amine Gouiri a répondu du tac-au-tac à ses détracteurs en inscrivant le but du break juste après le retour des vestiaires en profitant parfaitement de la mauvaise relance au pied du portier strasbourgeois (2-0, 47e). Malgré une possession de balle largement en leur faveur, les Strasbourgeois se sont longtemps montrés timorés face aux cages marseillaises, ne parvenant pas à apporter le danger. Si l’Olympique de Marseille s’avère être la deuxième meilleure attaque du championnat cette saison, il est loin de ces standards dans le secteur défensif en particulier en fin de rencontre.

L'@OM_Officiel a encaissé 9 buts lors de ses 3 premiers matchs officiels en carrière de Jacques Abardonado sur le banc. Une première pour un entraineur dans l'histoire du club phocéen. #OMRCSA — Stats Foot (@Statsdufoot) February 14, 2026

Déjà dangereux à l’entame de la partie, Godo s’est cette fois mué en passeur décisif pour Sebastian Nanasi (2-1, 74e). Comme en fin de première période, Rulli a de nouveau réussi à sortir une parade exceptionnelle sur la tête piquée de Guéla Doué pour conserver le but d’écart marseillais (76e). Igor Paixão aurait pu permettre aux Marseillais de passer une fin de rencontre avec une avance accentuée, mais Penders s’est une nouvelle fois illustré (90e+1). Mais comme face au Paris FC, l’OM a laissé le match lui échapper une nouvelle fois dans le temps additionnel. Irréprochable défensivement jusque-là, Emerson Palmieri en voulant dégager le ballon de sa surface est venu frapper le tibia de Gessime Yassine, pas d’hésitations pour François Letexier qui désigne le point de penalty. Spécialiste de l’exercice, Joaquín Panichelli ne s’est pas laissé déstabiliser par le portier olympien qui a toutefois touché le ballon sans pouvoir l’empêcher d’entrer dans sa cage. Le marasme continue du côté de la cité phocéenne, l’OM reste scotché à la quatrième place, tandis que Strasbourg revient à trois points des places européennes.

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Emerson, Aguerd, Pavard, Weah – Nadir (Abdelli, 71e), Højbjerg – Gouiri (Medina, 86e), Timber, Greenwood – Aubameyang (Paixão, 71e). Entraîneur : Jacques Abardonado.

RC Strasbourg (4-2-3-1) : Penders – Doué, Høgsberg (Yassine, 64e, Anselmino, 90e+9), Omobamidele, Chilwell (Fofana, 86e) – El Mourabet (Ouattara, 46e), Barco – Moreira, Enciso (Nanasi, 64e), Godo – Panichelli. Entraîneur : Gary O’Neil.

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)