La terrible stat de l’OM dans le temps additionnel

Toujours les mêmes maux. Malgré deux buts d’avance et un match qu’il semblait maîtriser, l’OM a encore tout gâché contre Strasbourg. Un septième but concédé dans le temps additionnel et deux nouveaux points de perdus pour un résultat qui plonge encore un peu plus le club phocéen dans le doute.

7 - Marseille a encaissé 7 buts dans le temps additionnel de la seconde période en Ligue 1 cette saison, seul Metz en 2016/17 (9) a davantage pris de buts après la 90e minute sur les 20 dernières saisons. Crac. #OMRCSA #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/sJDZXWcUqI — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2026

Sept buts encaissés après la 90e minute, seul le FC Metz a fait pire en Ligue 1 au XXIe siècle lors de la saison 2016-2017. Un triste record qui pourrait donc tomber, puisqu’il reste douze journées à disputer pour des Phocéens qui seront en déplacement à Brest dans moins d’une semaine.

C’est pas Habib Beye qu’il faut recruter sur le banc à ce stade, c’est Sir Alex Ferguson !

