La terrible stat de l’OM dans le temps additionnel

La terrible stat de l’OM dans le temps additionnel

Toujours les mêmes maux. Malgré deux buts d’avance et un match qu’il semblait maîtriser, l’OM a encore tout gâché contre Strasbourg. Un septième but concédé dans le temps additionnel et deux nouveaux points de perdus pour un résultat qui plonge encore un peu plus le club phocéen dans le doute.

Sept buts encaissés après la 90e minute, seul le FC Metz a fait pire en Ligue 1 au XXIe siècle lors de la saison 2016-2017. Un triste record qui pourrait donc tomber, puisqu’il reste douze journées à disputer pour des Phocéens qui seront en déplacement à Brest dans moins d’une semaine.

C’est pas Habib Beye qu’il faut recruter sur le banc à ce stade, c’est Sir Alex Ferguson !

