Gessime Yassine raconte l’action qui a mené au penalty strasbourgeois

Gessime Yassine raconte l’action qui a mené au penalty strasbourgeois

Le karma. Né à Salon-de-Provence et formé à Marignane, à quelques kilomètres de la cité phocéenne, Gessime Yassine s’est transformé en bourreau pour l’Olympique de Marseille. Arrivé au mercato hivernal en Alsace, c’est lui qui a provoqué la faute d’Emerson Palmieri, qui a permis à Joaquín Panichelli d’égaliser, comme il l’a expliqué en zone mixte après la rencontre : « J’ai vu le ballon qui était en l’air, j’ai vu qu’il (Emerson) a mis un peu de temps, j’ai mis mon pied, après j’ai été intelligent sur la faute. »

Une première mémorable au Vél

Le jeune attaquant marocain s’est donc mué en sauveur pour les Strasbourgeois pour sa grande première au Vélodrome devant sa famille et ses amis. Si Gary O’Neil lui a dit au moment de son entrée en jeu de « prendre du plaisir », l’ancien du MGCB a pris la consigne au pied de la lettre. « Nous, les remplaçants, on rentre pour essayer de faire la différence, de tout donner, peu importe ce qu’il se passe », a-t-il assuré aux journalistes.

De quoi parfaitement lancer son aventure alsacienne.

Les regrets de Gary O’Neil

