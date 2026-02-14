S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • OM-Strasbourg (2-2)

Ligue 1 : Les tops et les flops d’OM-Strasbourg

Par Léna Bernard et Tom Binet
Ligue 1 : Les tops et les flops d&rsquo;OM-Strasbourg

Un contexte pesant, des tribunes vindicatives et deux buts d’avance encore gâchés : l’OM a vécu un après-midi agité contre Strasbourg (2-2). À commencer par Pancho Abardonado, dont le choix de passer à cinq s’est retourné contre lui, et Emerson Palmieri, qui a confondu la jambe de Gessime Yassine avec un ballon de foot.

Tops

pierre-emerick-aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang

La gauche tient sa nouvelle génération. Le changement, c’est pas encore maintenant.

valentin-barco

Valentín Barco

Monsieur je-sais-tout-faire, avec ce côté insupportable qui t’empêche de l’aimer vraiment. Hermione Granger.

Sebastian Nanasi

Une protection de balle à montrer dans toutes les écoles avant le penalty.

Flops

Palmieri

Emerson Palmieri

« Pas de risques, on dégage en touche ! » Pas de chance, le petit Gessime Yassine ne vole pas aussi loin…

Rater le but de son équipe pour une petite minute, c’est quand même dommage. Toujours en retard, ces grévistes.

À jamais le premier à n’avoir remporté aucun de ses 3 premiers matchs avec l’OM. Ses cinq défenseurs n’y pourront rien.

ben-chilwell

Ben Chilwell

Le maître dépassé par ses élèves. Même la pelouse ne voulait plus de lui et lui a envoyé un joli tacle glissé en pleine cheville.

Par Léna Bernard et Tom Binet

