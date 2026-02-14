S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • Lille-Brest (1-1)

Tenu en échec par Brest, Lille est toujours à l’arrêt

TB
Tenu en échec par Brest, Lille est toujours à l’arrêt

  Lille 1-1 Brest

Buts : Perrin (71e) pour le LOSC // Labeau Lascary (58e) pour les Ty Zef

Perturbations en direction de Lille Europe.

Complètement à l’arrêt depuis le début de l’année 2026, Lille n’avance plus. Dominateur puis mené sur sa pelouse par Brest, le LOSC est parvenu à arracher un nul insuffisant pour se relancer dans la course au podium (1-1). Voilà qui commence à être grave, Docteur.

Une partie commencée tambour battant par les Dogues, mais Grégoire Coudert est bien déterminé à prolonger leur inefficacité chronique. À coups de parades spectaculaires, le dernier rempart brestois maintient les siens dans le match et le Stadium Nord dans le silence. Baladés pendant une bonne demi-heure, les Bretons font le dos rond… pour mieux attendre leur heure. Qui arrive au retour des vestiaires. Bien plus entreprenants, les visiteurs sont récompensés sur une superbe frappe en première intention de Rémy Labeau Lascary (0-1, 58e).

Perrin marque enfin

Avec un seul minuscule but inscrit en cinq journées de championnat avant ce match, Lille n’en mène pas large. Heureusement, sur le 86e tir de l’année, c’est Gaëtan Perrin qui se charge de mettre fin à cette terrible série, seul au second poteau après une fulgurance de Felix Correia (1-1, 71e). De quoi faire basculer la fin de match dans une grande indécision. Formation ayant obtenu le plus de penaltys cette saison, Brest réclame une main de Benjamin André, mais le milieu lillois a d’abord touché le ballon du ventre.

Un partout, balle au centre.

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!