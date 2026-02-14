Tenu en échec par Brest, Lille est toujours à l’arrêt

Lille 1-1 Brest

Buts : Perrin (71e) pour le LOSC // Labeau Lascary (58e) pour les Ty Zef

Perturbations en direction de Lille Europe.

Complètement à l’arrêt depuis le début de l’année 2026, Lille n’avance plus. Dominateur puis mené sur sa pelouse par Brest, le LOSC est parvenu à arracher un nul insuffisant pour se relancer dans la course au podium (1-1). Voilà qui commence à être grave, Docteur.

Une partie commencée tambour battant par les Dogues, mais Grégoire Coudert est bien déterminé à prolonger leur inefficacité chronique. À coups de parades spectaculaires, le dernier rempart brestois maintient les siens dans le match et le Stadium Nord dans le silence. Baladés pendant une bonne demi-heure, les Bretons font le dos rond… pour mieux attendre leur heure. Qui arrive au retour des vestiaires. Bien plus entreprenants, les visiteurs sont récompensés sur une superbe frappe en première intention de Rémy Labeau Lascary (0-1, 58e).

Rémy Labeau-Lascary CLIMATISE le Stade Pierre Mauroy 🥶 Prêté par le RC Lens, l'avant-centre français fait très mal aux Lillois sur cette frappe sublime ! #LOSCSB29 pic.twitter.com/ptAaBPAyrk — L1+ (@ligue1plus) February 14, 2026

Perrin marque enfin

Avec un seul minuscule but inscrit en cinq journées de championnat avant ce match, Lille n’en mène pas large. Heureusement, sur le 86e tir de l’année, c’est Gaëtan Perrin qui se charge de mettre fin à cette terrible série, seul au second poteau après une fulgurance de Felix Correia (1-1, 71e). De quoi faire basculer la fin de match dans une grande indécision. Formation ayant obtenu le plus de penaltys cette saison, Brest réclame une main de Benjamin André, mais le milieu lillois a d’abord touché le ballon du ventre.

Un partout, balle au centre.

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté