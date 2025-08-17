S’abonner au mag
Lille et Brest font le spectacle, Giroud immortel

TB
  Brest 3-3 Lille

Buts : Doumbia (34e et 51e) pour les Ty Zef // Giroud (11e), Haraldsson (26e) et Mukau (67e) pour les Dogues

Il est là, le premier match de dingos de la saison !

Dans un joli match où Lillois et Brestois se sont livré une belle bagarre, le troisième but lillois ne manquera pas de faire couler de l’encre. À l’arrivée, les deux équipes se quittent dos à dos au terme d’un choc très spectaculaire. Avant cela, les Nordistes avaient parfaitement entamé l’après-midi. Grâce notamment à Olivier Giroud, ovationné avant le match (au même titre que l’ancien du coin Romain Perraud) et qui n’aura eu besoin que de onze minutes pour marquer lors de ses retrouvailles avec la Ligue 1, treize ans plus tard (0-1, 11e). Une perte de balle coupable de Brendan Chardonnet a, ensuite, permis à Hakon Haraldsson de doubler la mise (0-2, 26e). Mais c’était sans compter sur la résilience des Ty Zef, qui ont sonné la révolte par un Kamory Doumbia réduisant la marque d’un but plein d’opportunisme (1-2, 34e).

Le sens de la fête

Sans compter, aussi, sur le sens du spectacle de la bande d’Éric Roy : sous la chaleur écrasante qui s’abattait sur la rade, Doumbia y est allé d’un intérieur en pleine lucarne pour parfaire le retour des siens sur un service de Mama Baldé, qui avait touché la barre avant la pause (2-2, 51e). La partie a alors totalement tourné, mais c’est pourtant Lille qui a repris les commandes à l’issue d’une situation confuse : sur corner, l’assistant a levé son drapeau pour signifier que le ballon était sorti et certains Brestois se sont arrêtés de jouer… Ngal’ayel Mukau en a profité pour marquer, de près (2-3, 67e). Un but validé par la vidéo, malgré les protestations de Roy et ses hommes (qui ont immédiatement posé une réserve technique). Finalement, les Bretons ont à nouveau recollé suite à un enchaînement magnifique du défenseur Julien Le Cardinal (3-3, 75e).

Merci pour le spectacle, Messieurs !

