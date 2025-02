Dunkerque signe un exploit fou à Lille, Sima qualifie Brest

Lille 1-1 (4 T.A.B 5) Dunkerque

Buts : A. Gomes (85e) pour le LOSC // Tejan (90+6e) pour l’USLD

Après une séance de tirs au but étouffante, Dunkerque (Ligue 2) réalise l’exploit de sortir Lille et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France (1-1, 4-5 TAB). Pourtant, ce sont les Dogues qui ont directement mis la pression sur leur voisin nordiste. Dès la 14e minute de jeu, il faut une intervention miraculeuse du défenseur central Geoffrey Kondo sur sa ligne pour empêcher Thomas Meunier, pourtant aux 6 mètres, de faire trembler les filets. Jonathan David fracasse ensuite la transversale (23e), avant d’échouer de nouveau, cette fois à cause d’Ewen Jaouen, auteur d’un arrêt à une main magnifique face au Canadien, idéalement trouvé par Hakon Haraldsson (55e). Le traquenard se prolonge quand l’Islandais, qui a bien suivi une frappe repoussée d’Ethan Mbappé, trouve à son tour un montant (66e). La malédiction est finalement brisée par André Gomes à la 85e minute : Haraldsson glisse le ballon pour David dans la surface à gauche qui fait la différence à coups de dribbles avant d’envoyer une offrande aux 6 mètres où Gomes surgit pour marquer en force (1-0, 85e). Mais Dunkerque n’abdique pas et égalise en toute fin de rencontre grâce à un coup de casque de Kay Tejan (1-1, 90+6e). Au terme d’une séance de tirs au but épique, et malgré l’immense Vito Mannone a sorti deux parades, Dunkerque réalise un grand coup en sortant le LOSC. Historique.

Troyes 1-2 Brest

Buts : Magnetti (CSC) pour l’ESTAC (59e) // Salah (48e) et Sima (90e+3) pour les Ty-Zefs

Maître de leur sujet dès l’entame de la rencontre, les hommes d’Eric Roy ont eu toutes les peines du monde à se défaire de l’ESTAC (1-2). Les Brestois griffent d’entrée mais manquent de précision. À la 11e minute, l’intenable Kamory Doumbia perce la défense troyenne dans l’axe avant de tenter sa chance. Il faut une parade décisive de Nicolas Lemaître pour empêcher les Ty-Zefs de prendre les rênes dans cette partie. Après vingt premières minutes décevantes, l’ESTAC accélère enfin. Rafiki Saïd, formé à Brest, est proche de marquer, mais Soumaila Coulibaly réalise un tacle parfait pour contrer sa tentative (22e). Après s’être fait remonter les bretelles par leur entraîneur, les Finistériens prennent enfin les devants. Sur une percée d’Ibrahima Salah, Romain Faivre dribble ses adversaires avant que le premier ne vienne ouvrir le score sur un tir puissant (0-1, 49e). Mais Troyes n’a pas dit son dernier mot. Suite à un festival de Saïd, Hugo Magnetti contre la frappe de l’international comorien dans ses propres cages (1-1, 56e). Au bout du suspense, c’est Abdallah Sima qui vient sauver les Bretons. Sur un coup franc astucieux de Mathias Pereira Lage, l’international sénégalais est le seul à croire en sa chance et lâche une retournée acrobatique pour battre le portier adverse (1-2, 90+3e). Quelle inspiration géniale ! Grâce à ce pion, Brest atteint les quarts de finale de la Coupe de France pour la 3e fois de son histoire.

