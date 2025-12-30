Plusieurs Lionesses (et Idris Elba) décorées par le roi Charles III

It’s always tea time.

Cette année, la Couronne a servi le thé à une bonne partie de l’équipe britannique. Le roi Charles III a dévoilé ce lundi sa traditionnelle liste d’honneurs, distinguant plus d’un millier d’Anglais pour « célébrer ce que la Grande-Bretagne a de meilleur : des personnes qui font passer l’intérêt général avant elles-mêmes » et qui parviennent à « changer des vies », a souligné le Premier ministre Keir Starmer.

Parmi les grands gagnants de cette promotion 2026, Idris Elba, qui a été fait chevalier, la plus haute distinction. À 53 ans, l’acteur révélé par The Wire et consacré par Luther est récompensé pour son engagement en faveur de la jeunesse britannique.

Leah Williamson et Sarina Wiegman décorées

Côté ballon rond, la Couronne a logiquement salué les récentes reines du football anglais après leur sacre à l’Euro 2025 en juillet face à l’Espagne. Plusieurs joueuses des ont été décorées : leur capitaine, Leah Williamson, a été faite Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique, tandis qu’Alex Greenwood, Keira Walsh, Georgia Stanway et Ella Toone ont reçu le titre de Membres.

La sélectionneuse Sarina Wiegman, double championne d’Europe avec l’Angleterre (2022 et 2025), a quant à elle été distinguée du titre honorifique de dame, en raison de sa nationalité néerlandaise.

Et le rugby féminin n’est pas en reste, les Red Roses, championnes du monde en septembre après leur victoire face au Canada, voient aussi plusieurs de leurs figures récompensées ainsi que leur entraîneur.

De quoi rendre jaloux David Beckham.

