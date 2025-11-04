David Beckham officiellement anobli par Charles III

Sir David Beckham, l’élégance faite chevalier

Il avait déjà tout : la gloire, le style, le cuir verni et les coups francs téléguidés. Il ne manquait qu’un titre pour compléter la panoplie : celui de chevalier. Ce mardi, à l’occasion de la cérémonie d’anniversaire du roi Charles III, David Beckham a été officiellement anobli pour services rendus au football et à la société britannique. Une médaille royale remise des mains du souverain lui-même, venant sceller un anoblissement déjà annoncé en juin dernier.

Un club fermé

À 50 ans, l’ancien capitaine de l’Angleterre rejoint ainsi la poignée d’icônes du ballon rond à avoir été adoubées par la Couronne : Kenny Dalglish, Bobby Charlton ou encore Stanley Matthews. Après 115 sélections, dont 58 avec le brassard, des campagnes épiques, des larmes, des coups francs en forme de banane, et une image devenue patrimoine national. L’enfant de Leytonstone, passé par Manchester United, le Real Madrid, le LA Galaxy, l’AC Milan et le PSG, a laissé partout la trace d’un gentleman footballeur.

Six Premier League, une Liga, une Ligue 1, et surtout la Ligue des champions 1999 avec Manchester United : son palmarès est à l’image de sa carrière, cosmopolite et léchée. Aujourd’hui boss de l’Inter Miami, son quotidien se résume au soleil et à inviter Messi à l’anniversaire de maman Becks.

