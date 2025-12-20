Bonne nouvelle pour Achraf Hakimi

Les Marocains peuvent souffler.

Absent des terrains depuis le 4 novembre et sa sortie sur civière et en larmes lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi a cru devoir déclarer forfait pour la CAN après ce tacle de Luis Díaz sur sa cheville. Sauf que le capitaine du Maroc n’avait pas envie de rater cet évènement à domicile et a tout fait pour revenir à temps.

Mission accomplie puisque le sélectionneur Walid Regragui a déclaré en conférence de presse que le Parisien était prêt pour le match d’ouverture face aux Comores ce dimanche, même si sa présence n’est pas encore certaine : « Vous verrez demain ! Il peut débuter comme il peut ne pas débuter ! Il me reste une nuit pour penser à tout ça. Lui a fait le boulot, il a même fait plus que le boulot. Il a pris des décisions fortes pour son pays. Je tiens à lui dire merci, il s’est sacrifié pendant quatre à cinq semaines pour le pays. »

« Je veux que le Maroc gagne, que je joue ou pas »

Présent lui aussi en conférence de presse d’avant-match, Achraf Hakimi a confié qu’il n’a jamais douté de sa présence au Maroc pour disputer la CAN : « Je me sens bien. Je voulais être là avec le groupe et je l’ai dit au coach dès notre premier rendez-vous après la blessure : “Je vais faire tout pour être là au début de la CAN.” On a fait un bon programme, on a bien travaillé. » Le Ballon d’or africain 2025 a ensuite avoué que le but ultime n’est finalement pas sa présence, mais la victoire finale : « Je ne pense pas en termes individuels. Si je n’ai pas besoin de jouer une minute pour que l’équipe gagne, je signe tout de suite. Je veux que le Maroc gagne, que je joue ou pas. »

Après, avec Hakimi sur le terrain, le Maroc augmente quand même ses chances de victoire.

Un ex de l’ASSE régale en finale de la Coupe arabe