Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG

Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi, cette défaite a un goût très amer pour les tenants du titre, surclassés ce soir à 11 contre 11.

PSG 1-2 Bayern Munich

Buts : Neves (74e) pour les Rouge et Bleu // Díaz (4eet 32e) pour les Bavarois

Expulsions : Díaz (45e+2)

Face à une équipe du Bayern qui l’avait longuement bousculé aux États-Unis en juillet dernier, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison sur la scène européenne (1-2). Totalement dominé en première période, malgré les choix de Luis Enrique de titulariser Ousmane Dembélé ou Fabián Ruiz, Paris n’a pas existé avant de voir son adversaire réduit à 10. Les blessures du même Dembélé et de Hakimi pourraient laisser des traces.

45 minutes en enfer

Dans un Parc des Princes chauffé à blanc et drapé de tifos dans ses deux virages, le début de match est à la hauteur des attentes. De l’intensité, du pressing, un Harry Kane qui redescend comme un 6 pour sortir les ballons et même… un but ! Car ces premières minutes voient le ballon aller dans tous les sens. Un temps, Khvicha Kvaratskhelia s’en va traverser tout le terrain sans conclure, l’autre temps, Paris subit à la relance et est poussé à la faute par des Bavarois très en place. Nuno Mendes laisse filer le ballon de Willian Pacho et, en une fraction de seconde, Serge Gnabry peut lancer Michael Olise. Si l’international français manque son face-à-face devant Lucas Chevalier, Luis Díaz surgit pour marquer en force (0-1, 4e).

Le Parc est douché et il est pourtant loin d’être en reste. Car si Paris a de l’envie, Munich a la structure, la sérénité et même la prestance ce soir. Kane joue à sa main, tel un quarterback, il lance ses coéquipiers en profondeur et vient chercher les ballons. Le pressing haut des Bavarois étouffe les tenants du titre, perdus comme rarement sur le terrain. Et si Kvara, Bradley Barcola ou Mendes ont l’air d’avoir du feu dans les jambes, le duo d’extincteurs Jonathan Tah-Dayot Upamecano éteint tout départ d’incendie. Tout le contraire des locaux qui se découvrent des attitudes pyromanes qu’on ne leur connaissait pas. Barcola perd un ballon qu’Aleksandar Pavlović est tout proche d’envoyer au fond sur une frappe déviée (18e), Pacho se rattrape au dernier moment devant les dribbles d’Olise, et Paris est sur le fil du rasoir.

LE COUP DUR POUR LE PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure après 25 minutes 🥶 Luis Enrique a-t-il eu raison de faire jouer le Ballon d'Or malgré les risques ? 👀#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/Hkjg9lltnu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

Mais alors qu’il est déjà en grande difficulté, le champion de France a droit à une séquence catastrophique de 10 minutes. D’abord un but refusé pour hors-jeu à Ousmane Dembélé (22e), puis la sortie sur blessure du même Dembélé, dont on se demandera longtemps s’il était vraiment apte à jouer (25e), et enfin une perte de balle ignoble de Marquinhos, attentiste au possible et en souffrance dans son individuelle sur Kane, qui se fait chiper le ballon par Luis Díaz devant sa surface pour laisser le Colombien inscrire un doublé en toute simplicité (0-2, 32e). On en oublierait presque que Barcola vient de rater un face-à-face et qu’Achraf Hakimi a donné une balle de 2-0 à Gnabry devant sa surface. Entré en jeu, Lee Kang-in essaye de mettre un peu de folie dans ses rangs, mais manque le cadre, à l’image de Ruiz, pas assez précis à l’entrée de la surface. De son côté, le Bayern de Vincent Kompany récite sa partition. Pavlović et Gnabry hésitent à frapper après une énième perte de balle dangereuse, le même Pavlović marque finalement avant d’être signalé hors jeu, puis Joshua Kimmich manque le cadre sur un délicieux mouvement à trois dans la surface parisienne.

Le tacle absolument HORRIBLE de Luis Diaz sur Achraf Hakimi 😱 Le Colombien est exclu, mais le Marocain est contraint de sortir 😳#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/JcBIY8GgYk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

On pense que la mi-temps va enfin arriver, mais Paris n’est pas au bout de ses surprises, si on peut appeler cela ainsi. Car dans un élan de folie, ou de méchanceté gratuite, Luis Díaz vient arracher la cheville de Hakimi. Il faudra un coup de VAR pour que M. Mariani ne sorte un rouge qui ne faisait plus aucun doute. Comme l’absence du Marocain à la CAN, puisque l’on voit difficilement comment le latéral pourrait tenir sa place dans un tournoi qu’il devait disputer à domicile. Ses larmes tranchaient en tout cas avec le sourire du Colombien, rieur à l’heure d’être exclu. La frappe de Kane dans la foulée est anecdotique, et l’atmosphère est doublement étrange à la pause.

L’énergie du désespoir n’a pas suffi

Après autant d’action et des montagnes russes d’émotions, le deuxième acte est sans surprise bien plus terne. Paris montre bien de l’envie dès le retour des vestiaires, mais le cœur n’y est pas vraiment. L’efficacité et le réalisme non plus, notamment chez Barcola et Kvaratskhelia. Il y a tout de même plus de volonté et un contrôle presque total de la rencontre face à un Bayern à 10 et qui tente de gratter chaque petite seconde possible. Pourtant, pendant 30 minutes, tout ce qu’on voit de la part des Parisiens, ce sont des frappes de loin, souvent contrées, et des centres pour personne. On dirait une séance d’entraînement qui ne tourne pas rond. Mais décidément ce soir, Lee a envie de revêtir des habits de lumière. Très en jambes et peut-être meilleur Parisien ce soir, il dépose une galette pour João Neves, qui marque acrobatiquement le but de l’espoir (1-2, 74e).

JOAO NEVES RELANCE LE PSG À 15 MINUTES DE LA FIN ⚡️ Les Parisiens peuvent-ils renverser le Bayern ? Ça se passe sur CANAL+FOOT et gratuitement dans le Multiplex sur l'application CANAL+ 🎁#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/B8RNtLFLnK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

Il reste un gros quart d’heure pour tout renverser, alors Paris jette ses forces dans la bataille. Vitinha s’essaye de loin, et Paris enchaîne. Très bon ce soir, le Coréen fait tout son possible en retrouvant Neves, dont la tête laisse Manuel Neuer pantois, mais sans trouver le cadre. Après 20 minutes à tout tenter, il faut pourtant revenir à la raison, Paris n’y arrivera pas ce soir, et le Bayern profite tranquillement de ses trois points en célébrant allégrement auprès de ses supporters.

La défaite en elle-même n’a rien d’infamant, face à la meilleure formation du début de saison sur le continent. Mais comme à la Coupe du monde des clubs il y a un peu moins de six mois, le Bayern a donné l’impression d’avoir trouvé certaines clés face à ce PSG, indigne de son statut pendant 45 minutes. Le casse-tête s’annonce de toute façon plus profond, puisqu’après Désiré Doué, ce sont donc Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé qui vont manquer au PSG dans les prochaines semaines. Le château de cartes tremble, à lui de ne pas s’écrouler.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45e+7), Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz (66e) – Kvaratskhelia, Dembélé (Lee, 25e), Barcola (Ramos 66e). Entraîneur : Luis Enrique.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise (Kim, 80e), Gnabry (Bischof, 46e), Díaz – Kane (Goretzka, 88e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Luis Enrique : « On a fait trop de cadeaux »