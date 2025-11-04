S’abonner au mag
Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs

CG
Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs

Un doublé et un geste stupide.

Si le PSG est mené à la pause du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, c’est en partie à cause de Luis Díaz, auteur d’un doublé pour récompenser la prestation collective bavaroise. Mais l’international colombien va faire parler pour autre chose que ses buts après cette rencontre.

L’arbitre avait d’abord sorti un carton jaune

Dans le temps additionnel de la première période, l’ancien de Liverpool a pété les plombs en sortant un tacle abominable le long de la ligne de touche sur Achraf Hakimi, qui s’est effondré sur la pelouse du Parc et qui ne s’est pas relevé.

Si l’arbitre Maurizio Mariani a d’abord sorti un carton jaune pour sanctionner ce très vilain tacle, il a dû revoir sa copie après l’appel de la VAR pour dégainer très logiquement le rouge. Les Bavarois ont contesté, trop longtemps sûrement, mais pendant ce temps-là, Hakimi sortait du terrain en pleurs et semblait gravement touché à la cheville.

Vague de déprime au Maroc.

Luis Enrique : « On a fait trop de cadeaux » 

CG

