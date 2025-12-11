Ligue Europa : le plus beau but pour Bojan Miovski, le plus moche pour Antony

Splendide !

En déplacement à Ferencváros à l’occasion de la sixième journée de la phase de poules de Ligue Europa, les Glasgow Rangers se sont inclinés. Mais ils ont vu Bojan Miovski inscrire le but de la soirée, d’un retourné absolument magnifique au bout d’une action qui avait pourtant mal démarré. Beaucoup moins esthétique alors qu’il est habitué aux jolis gestes, Antony a marqué la troisième réalisation du Betis sur une monumentale bourde adverse avec une sortie de gardien complètement ratée et signée Ivan Filipovic.

Assignon et Kalimuendo se montrent

Le Dinamo Zagreb a d’ailleurs craqué trois fois en l’espace de sept minutes à partir de la demi-heure de jeu, laissant les Espagnols repartir avec une large victoire. À noter, aussi, l’ouverture du score de Lorenz Assignon lors du succès facile de Stuttgart contre le Maccabi Tel-Aviv ou l’égalisation d’Arnaud Kalimuendo avec Nottingham Forest devant Utrecht, et la partie débridée à six pions opposant Ludogorets au PAOK Salonique.

Pourquoi il ne se passe pas autant de choses avec les clubs français ?

Ferencváros 2-1 Glasgow Rangers

Buts : Otvos (45e+5) et Varga (72e) pour Ferencváros // Miovski (27e) pour les Glasgow Rangers

Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis

Buts : Galesic (89e) pour le Dinamo Zagreb // Domínguez CSC (31e), Riquelme (34e) et Antony (38e)

Stuttgart 4-1 Maccabi Tel-Aviv

Buts : Assignon (24e), Tomas (37e), Mittelstädt (50e, SP) et Vagnoman (90e+4) pour Stuttgart // Revivo (52e) pour le Maccabi Tel-Aviv

Ludogorets 3-3 PAOK Salonique

Buts : Stanić (33e), Verdon (70e) et Chochev (77e) pour Ludogorets // Despodov (39e), Despodov (48e) et Mythou (90e) pour la PAKO Salonique

Utrecht 1-2 Nottingham Forest

Buts : Van Der Hoorn (73e) pour Utrecht // Kalimuendo (52e) et Jesus (88e) pour Nottingham Forest