Haaland a adoré ses duels avec Rüdiger et Asencio

L’antagoniste originel.

Tout sourire après la victoire de Manchester City sur le Real Madrid en phase régulière de Ligue des champions mercredi (1-2), Erling Haaland n’a pas pu résister à l’envie de taquiner la défense des Merengues au micro de TNT Sports. Le cyborg norvégien a commencé par titiller Raúl Asencio : « Après une minute, Asencio commençait déjà à me pousser et essayait de se battre avec moi, mais c’est quelque chose que j’aime personnellement. Je dois dire que ça m’importe peu. »

Des statistiques effrayantes en Ligue des champions

Auteur de son 55e but en 54 matchs de C1 (oui, oui), le buteur des Cityzens a ensuite lâché quelques mots doux sur son vis-à-vis allemand, qui a provoqué un penalty en le ceinturant dans la surface juste avant la mi-temps : « Et bien sûr, Rüdiger aussi, j’ai aussi eu des beaux duels avec lui. Et aujourd’hui il en voulait un peu trop ! Pour moi, c’est clairement un penalty. » D’ailleurs, l’international allemand s’est aussi fait remarquer pour un coup d’épaule totalement gratuit sur Rayan Cherki, qui venait d’enrhumer Federico Valverde.

« Le Bon, la Brute et le Truand ».

Les notes de Real Madrid-Manchester City

