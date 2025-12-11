Haaland a adoré ses duels avec Rüdiger et Asencio

L’antagoniste originel.

Tout sourire après la victoire de Manchester City sur le Real Madrid en phase régulière de Ligue des champions mercredi (1-2), Erling Haaland n’a pas pu résister à l’envie de taquiner la défense des Merengues au micro de TNT Sports. Le cyborg norvégien a commencé par titiller Raúl Asencio : « Après une minute, Asencio commençait déjà à me pousser et essayait de se battre avec moi, mais c’est quelque chose que j’aime personnellement. Je dois dire que ça m’importe peu. »

"These are the games you want to play!" Match winner Erling Haaland on a huge night in Madrid and relishing his physical battles 👀@tntsports & @discoveryplusUK | @laura_woodsy pic.twitter.com/SA40ikZHxX — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 10, 2025

Des statistiques effrayantes en Ligue des champions

Auteur de son 55e but en 54 matchs de C1 (oui, oui), le buteur des Cityzens a ensuite lâché quelques mots doux sur son vis-à-vis allemand, qui a provoqué un penalty en le ceinturant dans la surface juste avant la mi-temps : « Et bien sûr, Rüdiger aussi, j’ai aussi eu des beaux duels avec lui. Et aujourd’hui il en voulait un peu trop ! Pour moi, c’est clairement un penalty. » D’ailleurs, l’international allemand s’est aussi fait remarquer pour un coup d’épaule totalement gratuit sur Rayan Cherki, qui venait d’enrhumer Federico Valverde.

« Le Bon, la Brute et le Truand ».

