Copenhague braque Villarreal, l’Ajax prend ses premiers points

Sale campagne européenne pour Villarreal.

Pourtants troisièmes de Liga, les coéquipiers de Georges Mikautadze n’y arrivent pas cette saison en C1. Et pour preuve, ils ont été battus à domicile par le FC Copenhague (2-3), qui réalise une superbe opération et intègre le rang des barragistes en attendant les matchs de 21h. Pas de réaction donc pour le pauvre Nicolas Pépé, dont l’équipe intègre le wagon des nuls avec une avant-dernière place et seulement un point pris en six matchs.

Autre événement dans ce début de soirée, l’Ajax n’est plus la pire équipe de cette Ligue des champions. Les Néerlandais se sont imposés à Qarabağ (2-4) et peuvent encore rêver d’une improbable qualification en barrages, même si le réveil semble sonner très tard. De fait, Bodø/Glimt, Almaty et Villarreal sont les trois équipes à ne pas avoir gagné dans cette campagne européenne.

C’est quoi le problème avec le jaune ?

Villarreal 2-3 Copenhague

Buts : Comesaña (47e) et Oluwayesi (56e) pour Villarreal // Elyounoussi (2e), Achouri (48e), A.Cornelius (90e)

Qarabağ 2-4 Ajax

Buts : Durán (10e) et Matheus Silva (47e) pour les Cavaliers // Dolberg (39e), Gloukh (79e et 90e) et Gaaei (83e) pour l’Ajax

Il ne faut pas pousser Pépé dans les orties