Le 6 sur 6 pour Arsenal, en balade à Bruges et presque qualifié pour les huitièmes

TJ
 Club Bruges 0-3 Arsenal

Buts : Madueke (25e et 47e) et Martinelli (56e) pour les Gunners

Alerte bangers sur Bruges !

Arsenal s’est baladé ce mercredi soir en Belgique, en battant facilement et logiquement le Club Bruges (0-3). À la baguette de ce six sur six en Ligue des champions, un homme particulièrement en vue : Noni Madueke. Auteur d’un superbe doublé, l’ailier anglais s’est surtout distingué sur son premier but. Un superbe slalom depuis le milieu du terrain, puis une ogive qui termine en barre rentrante. C’est délicieux.

Les Gunners très proches de sécuriser le top 8

Délicieux, comme ce troisième but de Gabriel Martinelli en seconde période. Parti repiquer dans l’axe depuis son côté gauche, l’attaquant brésilien s’est joint à la fête en balançant un amour de frappe enroulée, venue mourir dans la lucarne du pauvre Dani van der Heuvel. La joie est totale pour Arsenal, qui reste solide leader de cette phase de ligue à deux journées de son épilogue.

Seules les mathématiques retardent ce mercredi soir la qualification directe des Londoniens pour les huitièmes. S’ils sont déjà assurés d’être au moins barragistes, les hommes de Mikel Arteta n’auront besoin que d’un match nul à San Siro contre l’Inter Milan le 20 janvier prochain pour s’éviter le seizième de finale.

Quel luxe, de choisir ses priorités entre la Ligue des champions et la Premier League !

