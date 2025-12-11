Incertitude autour de Marquinhos, touché aux adducteurs contre Bilbao

Inquiétude autour du capitaine parisien.

Sorti sur blessure à la mi-temps après une grosse semelle d’Oihan Sancet sur sa cheville gauche, Marquinhos s’est exprimé en zone mixte sur son état physique. À la surprise générale, le capitaine du PSG ne serait pas touché au niveau du pied… mais aux adducteurs. « Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur. On verra demain », a-t-il glissé ce mercredi soir aux journalistes présents à San Mamés, où Paris n’a pas su faire sauter le verrou basque (0-0).

«Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur. On verra demain… » Marquinhos sûr son état de santé @90minFR pic.twitter.com/Ge9Oacjw4U — Ilies Peeters (@IliesPeeters) December 10, 2025

Interrogé au micro de Canal+, son coach Luis Enrique ne s’est pas montré plus rassurant sur cette blessure « surprise » : « Je ne sais pas, il faut attendre, mais il a demandé le changement à la mi-temps. On verra demain », a-t-il embrayé. Naturellement, Marquinhos est donc incertain pour le déplacement du PSG à Metz en championnat ce samedi.

De quoi rendre presque inévitable la cohabitation Zabarnyi-Safonov dès le coup d’envoi.

