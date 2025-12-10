S’abonner au mag
Youth League : le PSG accroché mais qualifié sur la pelouse de Bilbao

CDB
Paris respire, l’OM retient son souffle.

La Youth League a rendu son verdict cette semaine. Pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de ligue, le Paris Saint-Germain est allé chercher un point sur la pelouse de l’Athletic Club de Bilbao (1-1). Sérieux de bout en bout, les Titis parisiens ont ouvert le score en début de deuxième mi-temps grâce à Noah Nsoki (46e), avant de concéder l’égalisation en fin de rencontre sur penalty (Adrian Pérez, 82e).

Ce résultat leur permet de valider leur qualification pour les 16es de finale de la compétition, avec une convaincante onzième place au classement. Pour rappel, les 22 premiers passent au tour suivant, et seront rejoints par 10 membres de la « voie des champions », qui disputent actuellement leur troisième tour de barrage.

L’OM va encore transpirer un peu

C’est dans cette voie qu’on retrouve le FC Nantes, qui reçoit le Maccabi Haïfa ce mercredi à 17h, après s’être incliné 1-0 au match aller. Les Nantais, vainqueurs du championnat U19 la saison dernière, rejoindront le PSG en cas de victoire, ainsi que l’AS Monaco, qui a terminé seizième de la phase de ligue.

De son côté, l’Olympique de Marseille va encore attendre après sa victoire contre l’Union saint-gilloise mardi. Les Olympiens occupent pour le moment la 22e et dernière place qualificative pour les seizièmes de finale, mais une victoire de la Juventus face à Pafos les ferait chuter d’un rang, synonyme d’élimination.

Le 100% est encore possible.

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

