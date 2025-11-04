Youth League : Monaco et Paris assurent en attendant l’OM

Pas de détails pour les clubs français.

Ce mardi, le PSG et l’AS Monaco ont disputé leur match de Youth League pour le compte de la quatrième journée. En début d’après-midi, les Monégasques de Djimi Traoré sont allés mettre une belle baffe aux petits saumons de Bodø/Glimt (7-0). Déjà auteur d’un doublé face à Tottenham lors de la troisième journée, l’attaquant français Joan Tincres s’est offert un superbe quadruplé, et s’est même permis de rater un penalty en début de seconde période.

Une histoire de penaltys pour Paris

Après trois défaites, l’ASM gagne enfin et remonte à la 23e place au classement. Mais toujours loin derrière le Paris Saint-Germain, qui n’a pas raté le coche face aux jeunes du Bayern Munich (3-0). Après avoir ouvert le score en tout début de match sur un magnifique service d’Ayari (5e), Mathis Jangeal a vu son coéquipier Elijah Ly doubler la mise d’une belle frappe enroulée du pied droit à l’extérieur de la surface (50e).

Victoire ! ❤️💙 Nos Titis s’imposent au terme d’un match maîtrisé et abouti 👊#UYL pic.twitter.com/It0Xss0Vr3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 4, 2025

Mais l’homme du match restera Noah Nsoki. Entré à l’heure de jeu, le milieu de terrain de 19 ans a obtenu 3 penaltys en une demi-heure, dont un qui a conduit à l’expulsion de Luis Schäfer (88e). C’était compter sans la poisse de Mathis « Dovbyk » Jangeal, qui a tiré et raté les deux premiers (69e, 89e), avant de voir Younes Idder convertir le troisième en fin de rencontre (90e+9). Les Titis parisiens prennent provisoirement la 8e place au classement général.

Jamais deux sans trois, l’OM a la pression.

