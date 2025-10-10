Dovbyk et Gasperini reviennent sur le triple penalty manqué face à Lille

Un nouveau penalty-gate !

L’attaquant de l’AS Rome, Artem Dovbyk, n’a pas vraiment passé la meilleure soirée de sa carrière européenne jeudi dernier. Face à Lille, en Ligue Europa, il s’est heurté deux fois de suite à un Berke Özer en état de grâce (et pas sur sa ligne sur la deuxième tentative), avant de laisser le troisième essai à Matias Soulé. Mauvaise idée, l’Argentin a lui aussi échoué. Une semaine plus tard, l’Ukrainien rumine encore.

« J’aurais dû tirer le troisième »

« La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir tiré le troisième » , a confié Dovbyk, frustré, lors d’une vidéo publiée pendant le rassemblement de la sélection ukrainienne. « Je ne sais pas, ça s’est passé comme ça et cela n’a pas de sens d’en parler maintenant. La seule chose dont je suis sûr, c’est que j’aurais dû tirer le troisième penalty », a-t-il répété, comme pour s’en convaincre lui-même.

Son coach, Gian Piero Gasperini, interrogé par le Corriere dello Sport, n’a pas cherché à le contredire. « Il l’aurait peut-être même marqué (avec un troisième essai). Je le regrette aussi, vu comment ça s’est terminé. Artem est un spécialiste des penaltys, pas un improvisateur. » Avant d’ajouter, plus paternaliste : « Il progresse. C’est un joueur puissant, il doit retrouver la forme et la confiance. On travaille pour ça. L’équipe est avec lui. »

Petite pensée à Soulé, en qui visiblement personne ne fait confiance.

