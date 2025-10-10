S’abonner au mag
  • Italie
  • Rome

Dovbyk et Gasperini reviennent sur le triple penalty manqué face à Lille

SF
Dovbyk et Gasperini reviennent sur le triple penalty manqué face à Lille

Un nouveau penalty-gate !

L’attaquant de l’AS Rome, Artem Dovbyk, n’a pas vraiment passé la meilleure soirée de sa carrière européenne jeudi dernier. Face à Lille, en Ligue Europa, il s’est heurté deux fois de suite à un Berke Özer en état de grâce (et pas sur sa ligne sur la deuxième tentative), avant de laisser le troisième essai à Matias Soulé. Mauvaise idée, l’Argentin a lui aussi échoué. Une semaine plus tard, l’Ukrainien rumine encore.

« J’aurais dû tirer le troisième »

« La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir tiré le troisième » , a confié Dovbyk, frustré, lors d’une vidéo publiée pendant le rassemblement de la sélection ukrainienne. « Je ne sais pas, ça s’est passé comme ça et cela n’a pas de sens d’en parler maintenant. La seule chose dont je suis sûr, c’est que j’aurais dû tirer le troisième penalty  », a-t-il répété, comme pour s’en convaincre lui-même.

Son coach, Gian Piero Gasperini, interrogé par le Corriere dello Sport, n’a pas cherché à le contredire.  « Il l’aurait peut-être même marqué (avec un troisième essai). Je le regrette aussi, vu comment ça s’est terminé. Artem est un spécialiste des penaltys, pas un improvisateur. »  Avant d’ajouter, plus paternaliste : « Il progresse. C’est un joueur puissant, il doit retrouver la forme et la confiance. On travaille pour ça. L’équipe est avec lui. » 

Petite pensée à Soulé, en qui visiblement personne ne fait confiance.

La Roma enfonce la Fiorentina

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
01
Revivez AS Roma - Lille (0-1)
  • C3
  • J2
  • Roma-Lille
Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Revivez AS Roma - Lille (0-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!