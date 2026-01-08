Une très bonne nouvelle pour le Paris FC

Présente depuis le début… Ce jeudi, le Paris FC a officialisé la prolongation de l’internationale française Clara Mateo jusqu’en 2029.

La joueuse de 28 ans a rejoint le club il y a près de dix ans, bien avant l’intégration du FCF Juvisy au Paris FC, qui est alors devenu sa nouvelle section féminine. La directrice sportive, Gaëtane Thiney, précise dans le communiqué officiel du club la direction que doivent prendre le club et la joueuse : « Notre ambition est claire : construire avec elle une équipe capable de s’installer durablement parmi les meilleures, en France comme en Europe. »

Le Paris FC en route vers de nouveaux horizons ?

Récemment, les Parisiennes et Mateo ont déjà franchi des étapes importantes sur le chemin vers le sommet national et international. La saison dernière, le club a remporté pour la première fois, sous la bannière du Paris FC, la Coupe de France, et cette saison, il a atteint pour la première fois les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis son intégration.

Maintenant, il faut bien checker les licences pour ne pas se prendre des points de pénalité comme l’autre club de Paris.