Propos sexistes de Daniel Bravo : Gaëtane Thiney joue la carte de l’apaisement

Sa réaction se faisait forcément attendre. Alors qu’elle assistait tranquillement à la belle bagarre entre le Paris FC et l’OM, Gaëtane Thiney a été la cible de propos sexistes de Daniel Bravo, qui commentait la rencontre pour le diffuseur et avançait « qu’elle parlait lingerie ». Mis à pied par sa chaîne, l’ancien joueur du PSG s’est longuement excusé dans un entretien accordé à L’Équipe. Ce jeudi, l’actuelle directrice de la section féminine a réagi à ces propos… et joue la carte de l’apaisement.

« Les propos sont condamnables mais pas impardonnables. Je pense que quand on travaille dans les médias, on est l’écho d’une société et on doit être exemplaire », a-t-elle réagi à l’AFP. « Je pense qu’on est dans une société où il faut mettre un peu de nuance. J’ai fait 25 ans au haut niveau, j’ai eu une des carrières les plus longues, et j’ai moins fait la une des journaux que pour une histoire où j’étais assise dans une tribune et où quelqu’un a fait une mauvaise blague au mauvais moment », déroule Thiney, regrettant qu’on parle d’une personnalité du foot féminin plus pour un scandale que pour un exploit sportif.

« Je ne cautionne pas, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit »

Plus largement, Thiney estime que cette histoire a fait beaucoup trop de bruit, malgré la gravité des faits. « Je connais bien Daniel, je n’ai aucun problème avec lui. Il s’est excusé tout de suite. Moi, j’étais dans la tribune, donc je n’ai même pas entendu. Je lui ai envoyé un message ce matin. Si je prends sa défense, on dira que ce n’est pas bien parce qu’il faut que je représente les femmes, mais moi je défendrai les femmes, toujours. […] En résumé, ce n’est pas normal et je ne le cautionne pas, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit. »

Mieux vaut trop de bruit que pas assez.

