S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J12
  • Paris FC-Nantes (1-2)

le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue

TJ
le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue

  Paris FC 1-2 Nantes

Buts : Mateo (3e) pour le PFC // Saoud (45e+1) et Toloba (67e) pour le FCN

Soirée parfaite pour les Nantaises. Pourtant très vite mené au score et l’ouverture du score du Paris FC par Clara Mateo dès la troisième minute de jeu, Nantes a su renverser la situation (2-1). En fin de première période d’abord, par Imane Saoud, puis par Abdulai Toloba.

À l’arrivée, opération parfaite pour Nantes, surprise de ce début de saison en Première Ligue, qui passe justement devant le PFC au classement. Deuxièmes un point devant Paris, les Canaris restent cependant à 12 longueurs des incontestables Lyonnes de l’OL, solides premières, qui l’ont emporté plus tôt dans la soirée contre Lens (1-0, à domicile).

La belle surprise nantaise !

 

 

 

La Beaujoire va (encore) accueillir les féminines du FC Nantes

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!