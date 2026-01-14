le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue

Paris FC 1-2 Nantes

Buts : Mateo (3e) pour le PFC // Saoud (45e+1) et Toloba (67e) pour le FCN

Soirée parfaite pour les Nantaises. Pourtant très vite mené au score et l’ouverture du score du Paris FC par Clara Mateo dès la troisième minute de jeu, Nantes a su renverser la situation (2-1). En fin de première période d’abord, par Imane Saoud, puis par Abdulai Toloba.

Clara Matéo lance son année 2026 de la plus belle des manières 🚀 La meilleure joueuse d'Arkema Première Ligue 2024-25 ouvre le score face à Nantes après 3 minutes de jeu et c'est en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#ArkemaPL pic.twitter.com/0bEqjKraUY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 14, 2026

À l’arrivée, opération parfaite pour Nantes, surprise de ce début de saison en Première Ligue, qui passe justement devant le PFC au classement. Deuxièmes un point devant Paris, les Canaris restent cependant à 12 longueurs des incontestables Lyonnes de l’OL, solides premières, qui l’ont emporté plus tôt dans la soirée contre Lens (1-0, à domicile).

La belle surprise nantaise !

La Beaujoire va (encore) accueillir les féminines du FC Nantes