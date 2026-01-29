S’abonner au mag
  • Chine

En Chine, neuf équipes vont commencer la saison dans le négatif

MH
En Chine, neuf équipes vont commencer la saison dans le négatif

Si vous trouvez que votre club démarre toujours lentement la saison, allez jeter un œil en Chine : en Super League, la moitié du championnat commence déjà dans le rouge. Zéro match joué, zéro but marqué… mais des -5, -6, -7, voire -10 points au compteur. Shanghai Shenhua et Tianjin Jinmen Tiger sont les plus chargés, avec 10 points de pénalité, pendant que d’autres regardent le classement en se demandant comment on peut être relégable avant même le coup d’envoi.

Des casseroles qui datent d’avant la VAR

Ce joyeux bazar n’est pas un bug, mais la conséquence d’un grand ménage anti-corruption lancé par les autorités chinoises. Matchs truqués, paris illégaux, enveloppes qui circulent… des affaires parfois vieilles de plus de dix ans ont fini par rattraper les clubs. Résultat : 73 bannissements à vie, des dirigeants dégagés, 13 clubs sanctionnés et un championnat qui démarre avec un classement déjà plombé. Morale de l’histoire : en Chine, tu peux tricher en 2012… et le payer en 2026.

Les arbitres turcs ont de la concurrence.

De Zerbi, le grand perdant

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
80

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!