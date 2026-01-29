En Chine, neuf équipes vont commencer la saison dans le négatif

Si vous trouvez que votre club démarre toujours lentement la saison, allez jeter un œil en Chine : en Super League, la moitié du championnat commence déjà dans le rouge. Zéro match joué, zéro but marqué… mais des -5, -6, -7, voire -10 points au compteur. Shanghai Shenhua et Tianjin Jinmen Tiger sont les plus chargés, avec 10 points de pénalité, pendant que d’autres regardent le classement en se demandant comment on peut être relégable avant même le coup d’envoi.

Take a close look at the table for the upcoming 2026 Chinese Super League season. More than half the teams will start on negative points for a variety of corruption-related offenses dating as far back as 2012. pic.twitter.com/S6rARgD1hw — Mark Dreyer (@DreyerChina) January 29, 2026

Des casseroles qui datent d’avant la VAR

Ce joyeux bazar n’est pas un bug, mais la conséquence d’un grand ménage anti-corruption lancé par les autorités chinoises. Matchs truqués, paris illégaux, enveloppes qui circulent… des affaires parfois vieilles de plus de dix ans ont fini par rattraper les clubs. Résultat : 73 bannissements à vie, des dirigeants dégagés, 13 clubs sanctionnés et un championnat qui démarre avec un classement déjà plombé. Morale de l’histoire : en Chine, tu peux tricher en 2012… et le payer en 2026.

Les arbitres turcs ont de la concurrence.

De Zerbi, le grand perdant