PSG : deux gros retours contre Chelsea, un cadre offensif laissé sur le banc

La bonne formule pour inquiéter les Blues ? Comme pressenti, Ousmane Dembélé sera bien titulaire côté PSG ce mercredi soir, pour le huitième aller de Ligue des champions contre Chelsea. Entré en jeu vendredi dernier face à Monaco, le Ballon d’or 2025 va débuter, le staff parisien le jugeant apte à 100% malgré ses nombreuses petits blessures à répétition cette année.

Kvaratskhelia sur le banc

Autre retour déterminant pour Paris, celui de João Neves. Touché à une cheville et absent lors des deux dernières sorties parisiennes, le milieu portugais retrouve son entrejeu aux côtés de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Comme à chaque fois qu’il est en possession de toutes ses armes offensives, Luis Enrique a cependant dû faire des choix.

Celui de laisser sur le banc Khvicha Kvaratskhelia, qui fait office ce mercredi soir de remplaçant de luxe. Le coach parisien a décidé de faire confiance à Bradley Barcola, qui reste sur trois buts sur autant de rencontres en championnat. Côté Chelsea, les deux français Wesley Fofana et Malo Gusto sont titulaires, tout comme João Pedro qui reste sur un triplé en championnat contre Aston Villa et un but en coupe contre Wrexham.

Une pluie de buts à venir ?

Sans surprise, l’effectif qui vaut le plus cher au monde est celui de...