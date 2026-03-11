S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Newcastle-Barcelone (1-1)

Un supporter du Barça se trompe de stade et se retrouve à un match de D3 anglaise

EA
5 Réactions
Un supporter du Barça se trompe de stade et se retrouve à un match de D3 anglaise

The Chaaaampiooooon. Un supporter du FC Barcelone croyait voir Lamine Yamal ce mardi, mais il s’est retrouvé au St James’ Park… d’Exeter, à 630 kilomètres de Newcastle. Sur X, le club d’intellos du sud-ouest de l’Angleterre explique qu’un supporter barcelonais venant de Londres s’est pointé devant leur enceinte, pensant voir un huitième de finale de Ligue des champions.

Une soirée pourrie

Pris de pitié, les Grecians lui ont offert une place pour le match du soir face à Lincoln City, en League One. Ce supporter, un peu gêné, a donc raté le match nul entre le Barça et les Magpies, mais a pu se régaler devant du bon football anglais de troisième division. Il a dû faire des jaloux. Puisque la soirée se devait d’être catastrophique, les locaux se sont inclinés 0-1, enchaînant un neuvième match sans victoire.

Un but de Thomas Hamer de la tête, ça a quand même plus de gueule qu’un simple penalty de Yamal, non ?

L’Iran ne participera pas au Mondial 2026 !

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.