Un supporter du Barça se trompe de stade et se retrouve à un match de D3 anglaise

The Chaaaampiooooon. Un supporter du FC Barcelone croyait voir Lamine Yamal ce mardi, mais il s’est retrouvé au St James’ Park… d’Exeter, à 630 kilomètres de Newcastle. Sur X, le club d’intellos du sud-ouest de l’Angleterre explique qu’un supporter barcelonais venant de Londres s’est pointé devant leur enceinte, pensant voir un huitième de finale de Ligue des champions.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️ The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

Une soirée pourrie

Pris de pitié, les Grecians lui ont offert une place pour le match du soir face à Lincoln City, en League One. Ce supporter, un peu gêné, a donc raté le match nul entre le Barça et les Magpies, mais a pu se régaler devant du bon football anglais de troisième division. Il a dû faire des jaloux. Puisque la soirée se devait d’être catastrophique, les locaux se sont inclinés 0-1, enchaînant un neuvième match sans victoire.

Un but de Thomas Hamer de la tête, ça a quand même plus de gueule qu’un simple penalty de Yamal, non ?

