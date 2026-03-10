Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle

Newcastle 1-1 Barcelone

Buts : Barnes (86e) pour les Magpies // Lamine Yamal (SP, 90e+6) pour les Blaugrana

C’est ce qu’on appelle frôler la catastrophe. Sur la pelouse de Newcastle ce mardi, lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone a bien cru repartir les mains vides après le but de Harvey Barnes en fin de match. Mais dans les tout derniers instants, les Catalans ont arraché un penalty que Lamine Yamal s’est chargé de transformer (1-1). Les hommes de Hans Flick sont prévenus : les Magpies ne font pas semblant et pourraient bien sacrément compliquer la vie du Barça mercredi prochain au Camp Nou.

Newcastle résistant et plaisant

La tâche s’est rapidement avérée compliquée pour le Barça : à St James’ Park, Newcastle impose une intensité folle et met en place un bloc compact qui bouscule les certitudes catalanes. Les Blaugrana, privés d’Eric Garcia en défense, sont souvent pris de vitesse dans la profondeur par Anthony Elanga, en jambes lors du premier acte. Les occasions franches affluent plutôt en seconde période et sont à mettre au crédit de Newcastle. Harvey Barnes touche notamment le poteau, alors que le but de Joelinton est annulé pour une position de hors-jeu.

À quatre minutes du terme, Harvey Barnes croit délivrer les Magpies : l’Anglais profite d’un très bon débordement de Jacob Murphy pour tromper Joan Garcia à bout portant (1-0, 86e). Le Barça semble se diriger vers la défaite, mais à la dernière minute, Malick Thiaw commet une faute sur Dani Olmo. Plein de sang-froid, Lamine Yamal prend ses responsabilités et trompe Aaron Ramsdale d’une frappe au ras du sol (1-1, 90e+6). Un moindre mal avant le retour.

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)