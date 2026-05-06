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Porto achète définitivement un joueur d’Arsenal

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Porto achète définitivement un joueur d’Arsenal

Un match gagné, mais un joueur perdu. Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, ce mardi, en s’imposant face à l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour (1-0). Quelques heures avant le début du match, le FC Porto a annoncé l’achat définitif de Jakub Kiwior, le défenseur de 26 ans, prêté par les Gunners au nouveau champion du Portugal cette saison.

22 millions dans les mallettes d’Arsenal

Porto s’est offert les services de l’international polonais jusqu’en 2030, contre 17 millions d’euros additionné à 5 millions d’euros de bonus. Arrivé à Arsenal à l’hiver 2023, Jakub Kiwior a participé à 68 matchs sur 131 possibles en 2 ans et demi sous les ordres de Mikel Arteta. L’ancien joueur de La Spezia a trouvé un rôle de titulaire régulier chez le club portista, en disputant 38 rencontres au cours de la saison 2025-2026.

Pendant que le PSG a du mal à se débarrasser d’un attaquant prêté pour la deuxième saison de suite.

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CT

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