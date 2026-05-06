Porto achète définitivement un joueur d’Arsenal

Un match gagné, mais un joueur perdu. Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, ce mardi, en s’imposant face à l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour (1-0). Quelques heures avant le début du match, le FC Porto a annoncé l’achat définitif de Jakub Kiwior, le défenseur de 26 ans, prêté par les Gunners au nouveau champion du Portugal cette saison.

Até 2030 💙 FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️ ℹ️ https://t.co/pJyfJeF7se pic.twitter.com/3pxBbYc74s — FC Porto (@FCPorto) May 5, 2026

22 millions dans les mallettes d’Arsenal

Porto s’est offert les services de l’international polonais jusqu’en 2030, contre 17 millions d’euros additionné à 5 millions d’euros de bonus. Arrivé à Arsenal à l’hiver 2023, Jakub Kiwior a participé à 68 matchs sur 131 possibles en 2 ans et demi sous les ordres de Mikel Arteta. L’ancien joueur de La Spezia a trouvé un rôle de titulaire régulier chez le club portista, en disputant 38 rencontres au cours de la saison 2025-2026.

Pendant que le PSG a du mal à se débarrasser d’un attaquant prêté pour la deuxième saison de suite.

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