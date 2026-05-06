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L’Atlético de Madrid, Jean-Luc Mélenchon : même combat ?

EM
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L’Atlético de Madrid, Jean-Luc Mélenchon : même combat ?

Il y a des comparaisons qui sont osées, mais alors celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Invité sur le plateau de Sud Radio, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, a confié avoir regardé la demi-finale retour entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Le grand pourfendeur de Master Poulet en a profité pour assimiler le club espagnol à… Jean-Luc Mélanchon. Il fallait y penser.

L’Atlético, éternel demi-finaliste ? Vraiment ?

« Mélenchon, pour moi, c’est l’Atlético de Madrid. À chaque fois, il arrive en demi-finales et à chaque fois, il se fait éliminer », ironise le membre du Parti socialiste. La VAR est appelée pour vérifier cette comparaison litigieuse. Depuis dix ans, les joueurs de Diego Simeone n’ont atteint que trois fois le stade des demi-finales (2016-2017, éliminés face au Real Madrid, et cette saison contre Arsenal), avec une finale perdue lors de la saison 2015-2016 contre ces mêmes Merengues.

La VAR a tranché : cette comparaison est hors jeu.

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EM

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