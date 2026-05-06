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Antoine Griezmann quitte la C1 sur une triste stat

CT
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Antoine Griezmann quitte la C1 sur une triste stat

Une dernière danse mal maîtrisée. Antoine Griezmann a disputé le 120e et dernier match de Ligue des champions de sa carrière, à la suite de l’élimination de l’Atlético de Madrid par Arsenal (1-0) en demi-finales retours, mardi soir.

Dans le top 3 du club des losers

Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros quitte le football européen sur ce revers, et une triste statistique : il est sur le podium des joueurs qui ont disputé le plus de matchs de C1 sans l’avoir remportée. Seuls Gianluigi Buffon et Zlatan Ibrahimović ont fait pire, avec 124 rencontres jouées sans soulever la coupe aux grandes oreilles.

La déception de la défaite en finale de 2016 face au Real Madrid restera profondément ancrée dans la mémoire d’Antoine Griezmann, qui disait quelques jours avant la double confrontation, sur le site de l’UEFA, qu’une victoire en Ligue des champions avec l’Atlético « guérirait une blessure très profonde. Le seul moyen de s’en remettre serait de la gagner cette année ».

Attention, un autre Français se rapproche de la fatidique série.

Wesley Sneijder a détesté cet Arsenal-Atlético

CT

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