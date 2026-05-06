Les suites de la bagarre entre Neymar Jr et Robinho Jr

Junior vs Junior. Santos croisait le fer avec les Paraguayens du Recoleta Football Club, dans la nuit de mardi à mercredi, pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la CONMEBOL. Neymar s’est d’abord illustré sur le terrain en inscrivant le seul but de son équipe, dans une partie qui s’est soldée par un match nul (1-1). Mais bon, ce n’est pas vraiment pour ça qu’on était là.

L’heure du grand confessionnal

À la fin du match, la star brésilienne s’est exprimée sur l’accrochage qu’il a eu avec Robinho Jr. « Ce sont des choses qui arrivent dans le football, rapporte ESPN Brésil. D’abord, cela aurait dû se régler entre nous. C’était un malentendu à l’entraînement, une réaction de ma part, et j’ai un peu dépassé les bornes. Mais juste après, on s’est excusés, on a discuté dans les vestiaires, Robinho Jr. et moi, et on s’est compris. C’est un garçon que j’apprécie beaucoup, j’ai toujours eu une affection particulière pour lui. Ça arrive dans le football, on se dispute avec son frère, avec son ami, je me suis disputé avec plusieurs de mes amis footballeurs, je me suis disputé avec tout le monde, etc. Ces choses auraient dû se régler ici, ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Ensuite, c’est tombé entre les mains de gens qui ne connaissent pas le quotidien du football, et ça a fini par envenimer les choses de façon très négative. S’ils veulent des excuses à la presse, les voici. »

Robinho Jr, sobre o caso de agressão que sofreu de Neymar "Fiquei chateado, é meu idolo desde infância, amo muito. Me deu presente com oito anos, chorei muito e guardei a camisa até hoje. Tomou proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas e já… pic.twitter.com/E3ZC6gOMeb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

De son côté, le fiston Robinho Jr a également livré son point de vue : « J’étais contrarié, c’est mon idole depuis l’enfance, je l’aime beaucoup. Il m’a offert un cadeau quand j’avais 8 ans, j’ai beaucoup pleuré et j’ai gardé le maillot jusqu’à aujourd’hui. Ça a pris une ampleur que ça n’aurait pas dû. » Et selon lui, remplaçant lors de ce match, l’histoire appartient au passé. « Il s’est déjà excusé et a déjà admis son erreur. Il a été un homme pour l’assumer et tout est réglé. »

Rideau. Neymar peut désormais se reconcentrer sur sa croisade vers la Coupe du monde.

Dribblé à l’entraînement, Neymar aurait giflé son coéquipier