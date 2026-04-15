Critiqué, Neymar lâche ses nerfs sur un supporter

Pas touche au Ney ! Ce mardi, Santos affrontait les Paraguayens de Recoleta en Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa. L’équipe de Neymar n’a pas réussi à s’imposer malgré un but à la 4e minute de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et 2,73 de xG pour les amateurs de tactique. Score final : 1-1.

GOL DO SANTOS! ⚽️ Neymar | Santos 1x0 Recoleta 🏆 Sul-Americana | Rodada 2 (Grupo D)pic.twitter.com/9VrUgGTGM7 — ⚽️ Aʀʀᴜᴅᴀ TV (@arrudatvoficial) April 15, 2026

Un manque de réussite qui a agacé quelques supporters, dont un qui s’est permis de critiquer directement Neymar. « Tu aurais dû t’entraîner davantage. Tu es un peu gros, p***** ! », a crié ce supporter avant que le numéro 10 ne lui réponde : « Je dois tout faire ? Tais-toi ! Je suis capricieux ? Je donne ma vie ici ! Respecte ! »

🚨 AGORA! ESPN pegou de perto o que Neymar disse para o torcedor do Santos: “Tu devia ter treinado mais. Tá gordinho, car****!” “Eu tenho que fazer tudo? Cala a boca!” “Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui! Respeita!” 🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/2CF4pJXoWd — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026

« Quand on m’attaque de cette manière, je ne l’accepte pas. Je suis très cohérent, je donne ma vie pour le football, pour ce club, je fais même plus que je ne devrais, donc je ne peux pas être traité ainsi », s’exaspère le Ney après la rencontre.

Une affaire d’État

Frustré, Neymar ? Cela pourrait s’expliquer par sa non-convocation avec le Brésil lors du dernier rassemblement. Pourtant, nombreux sont ceux qui réclament son retour dans l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Dernièrement, c’est même le président du pays, Lula, qui s’est rangé du côté de la légende brésilienne : « Il doit être sélectionné pour la Coupe du monde s’il est prêt physiquement. »

Bolsonaro appréciera.

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