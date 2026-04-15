Le buteur de la Mannschaft change de métier

Woltemade a-t-il fait le bon choix ? Muet depuis le 14 février, avec Newcastle où l’Allemagne, Nick Woltemade s’est essayé au chant. En reprenant Chandelier de Sia, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est aussi moyen que sur les terrains ces derniers temps. Des fausses notes, une voix très bancale, et vous avez le combo d’un joli raté.

"Hey Nick, wir brauchen dich jetzt ganz ganz dringend, damit wir nicht schon wieder in der Gruppenphase rausfliegen" Woltemade währenddessen: pic.twitter.com/qtWkUFprdt — Max Kirchi (@max_kirchi) April 15, 2026

Une voix à en briser les carreaux de fenêtre, un peu comme ses tirs hors cadre ses derniers temps.

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