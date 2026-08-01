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Le tacle du président de la fédération allemande à Gianni Infantino

LB
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Le tacle du président de la fédération allemande à Gianni Infantino

Pas de répit. Malgré le rétropédalage de Gianni Infantino sur l’ouverture des droits commerciaux des Coupes du monde aux investisseurs privés, les critiques continuent de pleuvoir sur le président de la FIFA. Après l’UEFA, c’est au tour de la Fédération allemande de fustiger le numéro un de l’organisation du football mondial.

Une décision « irresponsable »

Malgré sa volonté d’organiser le Mondial 2038 ou 2042, l’Allemagne s’est toujours montré à la pointe des détracteurs de Gianni Infantino. La DFB, par la voix de son président Bernd Neuendorf, a de nouveau taclé la gestion d’Infantino. Le président de la Fédération allemande a ainsi confié à l’agence SID que Gianni Infantino « a agi de manière unilatérale, sans transparence et, en définitive, de façon irresponsable au regard des intérêts du football ». Le président de la DFB s’est également érigé en contre-pouvoir aux côtés de l’UEFA : « Avec l’UEFA et d’autres confédérations, nous devons veiller à ce qu’une culture fondamentalement différente s’impose à la FIFA, une culture dans laquelle, avant tout, les décisions sont à nouveau discutées et prises par les membres au sein des organes dirigeants ». 

Reste à mêler la parole aux actes.

L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042

LB

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