Benjamin Mendy a vendu sa réplique de la Coupe du monde

Dur dur les coupes salariales. Exilé en Pologne où il joue désormais pour le compte du Pogon Szeczin, l’ancien international français Benjamin Mendy a vendu aux enchères sa réplique du trophée de la Coupe du monde, remportée en 2018. Montant de la transaction ? 62 200 dollars, soit 54 000 euros.

Chacun fait ce qu’il lui plaît

A la suite de cette révélation du site Sportune, Mendy a réagi ce samedi via son compte Snapchat : « Mais c’est ma coupe ou c’est votre coupe ? En fait, elle est à moi. C’est ma coupe. J’en fais ce que je veux. Et en plus elle prenait trop de place dans le placard. »

Comme une manière de confirmer la vente de la babiole qui, selon Le Parisien, a « été vendue avec quelques dégradations et notamment une fissure à la base. » Dans un autre post, Benjamin Mendy, 32 ans, a posté une photo de plusieurs trophées accompagné de la légende : « Et d’ailleurs j’ai encore ça à vendre ! »

La légion d’honneur par exemple ?

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