Quel champion du monde 2018 ferait un bon sélectionneur des Bleus ?

Depuis 2010, l’équipe de France est passée entre les mains de Laurent Blanc, Didier Deschamps et maintenant Zizou. Trois coachs et un point commun : le titre de champion du monde en 1998. Mais du côté de la génération 2018, qui pourrait un jour prendre les rênes des Bleus à l'horizon 2030 ? Petit tour des prétendants.

Raphaël Varane

Attention, révolution « taquetico-tequenique » en vue : interdiction formelle de marquer de la tête sous son futur mandat. Blague à part, Raphaël Varane a toujours porté ce rôle de leader dans le vestiaire des Bleus, sans forcément avoir le brassard au bras (18 fois). Défenseur central comme Laurent Blanc en son temps, ça coche déjà aussi une case. Son profil de personne réfléchie, posée et intelligente pourra faire l’affaire. En effet, l’ancien Madrilène est en poste à la Fondation de Côme où il milite pour bannir le jeu de tête chez les plus jeunes au nom de la préservation de leur cerveau en développement. Et puis, l’avantage, c’est qu’il sait gagner.

Steve Mandanda

Lui, clairement, il n’en veut pas, mais on milite pour lui. Dans un entretien accordé à La Provence, le deuxième gardien des Bleus lors de l’épopée russe avait déclaré ne pas avoir « forcément envie d’être sur le terrain comme entraîneur ». Mais sa prise de parole lors de la mi-temps de la finale perdue face à l’Argentine en 2022 prouve que le joueur le plus capé de l’OM (613 rencontres) a tout d’un meneur d’hommes. Avec le brassard autour du bras gauche pendant neuf piges dans la cité phocéenne, Il Fenomeno a toujours eu une voix qui porte même quand ça sentait le sapin, en club ou en sélection.

Adil Rami

Déjà président du Wolf Pack FC lors de la dernière Kings League France et capitaine de l’équipe nationale lors de la Kings World Cup Nation, Adil Rami pourrait être tenté par une future expérience de sélectionneur. Avec sa tchatche légendaire, le champion du monde 2018 à zéro minute jouée a toutes les capacités pour instaurer une cohésion et une vie de groupe si chères à leur gourou Didier Deschamps. Avec son expérience de consultant et ses lives sur Twitch, le natif de Fréjus prend déjà son pied à décortiquer les matchs et pointer les boulettes tactiques des autres. Et au moins, on ne s’ennuierait pas en conf de presse.

Ousmane DEMBELE and Adil RAMI during the 2026 UNFP Trophy ceremony at Palais Brongniart on May 11, 2026 in Paris, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

Antoine Griezmann

Dix piges sous les ordres de Diego Simeone ont forcément forgé une lecture tactique aguerrie. Et puis quand on est sélectionneur (surtout de l’équipe de France), le beau jeu, on s’en cogne un peu : il faut gagner. D’ailleurs, le candidat Griezmann l’avait dit après la demi-finale contre la Belgique en 2018 et le seum légendaire de Thibaut Courtois : « Je m’en fous du jeu qu’on a fait si on a l’étoile. Si on est champion du monde, je n’en aurai rien à faire qu’on dise qu’on est moche à voir jouer. » L’intelligence tactique de Simeone, le pragmatisme de Deschamps, l’image de héros du peuple comme Zidane : le combo parfait pour reprendre les Bleus.

Ousmane Dembélé

Le plus calé de la bande niveau coaching. Grand adepte de Football Manager, le Ballon d’or a été dans un ancien temps le tacticien du Winchester FC. Lors de la Coupe du monde 2018, il avait confié : « Je vais créer mon propre club, ma propre histoire et c’est en Angleterre, à Winchester. Je vais créer mon club là-bas, le Winchester FC, avec une ambiance sud-américaine, et je vais monter jusqu’en Premier League. » Quelques jours plus tard, Dembouz avait confié avoir accroché l’accession en PL. Depuis, il a mis sa carrière de coach de côté pour aller chercher tranquillou un Ballon d’or et deux Ligues des champions. Mais à 29 balais, faut pas tarder à penser à l’après.

Kylian Mbappé

Retraité en 1987, Michel Platini n’a attendu qu’un an pour enfiler un imper et s’asseoir sur le banc des Bleus, l’aura du capitaine encore toute propre. Il ne faudra pas beaucoup plus de temps au Général Kyk’s pour faire de même, une fois les 200 sélections passées et 158 buts validés. Bon, on ne vous fera pas l’offense de rappeler comment l’expérience Platini s’était terminée…

Michael Olise a pris son temps pour digérer l'élimination