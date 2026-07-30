Une star de Ligue 1 se rapproche du PSG

La première recrue des champions d’Europe ? Auteur d’un mercato jusqu’ici très calme, avec les seuls départs de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee comme faits majeurs, Paris passe la seconde.

Selon Le Parisien, le club de la capitale devrait prochainement concrétiser une de ses vieilles pistes : Maghnes Akliouche. Dans le viseur du PSG depuis belle lurette, le Monégasque n’a semble-t-il jamais été aussi proche de Paris, malgré quelques détails, toujours à régler. Toujours selon le quotidien, les deux clubs sont très proches d’un accord et les prochains jours devraient le confirmer.

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Du haut de ses 10 sélections, Akliouche va devoir passer un cap au PSG, et évoluer de façon régulière au niveau qu’il a montré lors de la double-confrontation en barrages de Ligue des champions, alors qu’il a facturé 6 buts et 6 passes dés l’an dernier en championnat. Il devrait signer pour cinq ans et signerait pour un peu plus de 50 millions.

Qui a dit que le PSG ne recrutait pas en Ligue 1 ?

Akliouche fait les yeux doux au PSG