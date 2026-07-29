Le stade le plus moderne d’Italie est occupé par un club de D5

Un nouveau stade en Italie, ça, c’est déjà un exploit. Pendant que les grands clubs du pays enchaînent les projets, les recours et les années d’attente, le S.S. Taranto, pensionnaire d’Eccellenza Puglia, le cinquième niveau italien, donc même pas professionnel, s’apprête à récupérer un Erasmo Iacovone entièrement transformé.

L’enceinte pourra accueillir 20 049 spectateurs, tous à l’abri, et répondra aux standards de la catégorie 4 de l’UEFA. Seize loges, espaces d’hospitalité, musée du club, restaurant et tribunes rapprochées du terrain : de quoi rendre jaloux plus d’un pensionnaire de Serie A.

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Les Jeux méditerranéens à la rescousse

Ce petit miracle a été rendu possible par les Jeux méditerranéens, organisés à Tarente du 21 août au 3 septembre. L’Iacovone accueillera la cérémonie d’ouverture de la compétition et sa reconstruction a bénéficié d’un financement public de près de 60 millions d’euros.

Pendant ce temps-là, le Taranto a échoué en juin dernier à rejoindre la Serie D, battu par le Gladiator (ça c’est du nom) en finale des barrages nationaux. Le club disputera donc encore des rencontres régionales dans une enceinte capable d’accueillir les plus grandes compétitions européennes.

À Tarente, le stade a déjà pris quatre divisions d’avance sur son club.

Un club italien radié de Serie C