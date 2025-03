Un club italien radié de Serie C

On ne fait pas de zèle en Italie.

Le Tribunal national fédéral italien s’est penché sur les dossiers de plusieurs clubs de Serie C pour des affaires de violations administratives. Et d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, c’est le club de Taranto qui prend le plus cher. Le club de Tarente, dans les Pouilles, se voit infliger une triple peine : une relégation d’office en Serie D, l’interruption immédiate de sa saison et trois points de pénalité pour la prochaine saison.

Pris en flagrants délits

Le Lucchese, pensionnaire de la poule B de Serie C, se voit retirer six points, tandis que Messine et la Triestina, tous deux dans la poule C, ont pris quatre points de pénalité. Ces quatre clubs, ainsi que leurs dirigeants, étaient dans la tourmente depuis le 3 mars dernier après que le Covisoc – en quelque sorte la DNCG italienne – a relevé plusieurs infractions contractuelles.

ULTIM'ORA SERIE C Tribunale Federale esclude il Taranto dal campionato Penalizzate Lucchese (6 pt), Messina (4 pt), Triestina (4 pt)#SkySport #SerieC #Taranto — skysport (@SkySport) March 7, 2025

La Serie C serait-elle le championnat le plus chaotique d’Europe ?

