Retour à l’entraînement pour Jamal Musiala

Ja(plus)mal.

Pour la première fois depuis sa blessure survenue lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, Jamal Musiala a de nouveau pris part à l’entraînement collectif du Bayern Munich. En juillet, le joueur de 22 ans avait été victime d’une fracture du péroné et d’une luxation de la cheville lors du quart de finale de la Coupe du monde du Bayern face au PSG, à la suite d’un choc avec Gianluigi Donnarumma. Après la rencontre, le capitaine des Bavarois, Manuel Neuer, avait vivement critiqué le gardien parisien de l’époque : « On accepte de prendre le risque de blesser un adversaire. »

Pas de retour avant l’an prochain

Malgré le retour de Jamal Musiala à l’entraînement (effectif depuis octobre mais de manière individuelle) les supporters du Bayern Munich devront encore faire preuve de patience avant de le revoir en compétition. Un retour sur les terrains n’est envisageable qu’au plus tôt en janvier. Le milieu offensif n’a en effet participé que brièvement à la séance du recordman allemand : il s’est contenté de l’échauffement collectif et de quelques exercices de passes. Les phases de jeu avec contacts et duels étaient exclues.

A special 𝒘𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 for Jamal 🥰 pic.twitter.com/H7oT2Rz41Q — FC Bayern München (@FCBayern) December 16, 2025

Le milieu offensif a donc poursuivi son programme de rééducation individuel. En guise de consolation pour les supporters bavarois, le très prometteur Lennart Karl, âgé de seulement 17 ans, a su offrir une solution de remplacement digne de ce nom.

22 ans et déjà obsolète ?

