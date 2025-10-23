Jamal Musiala est de retour à l’entraînement

Pratique pour gagner ses matchs 6-0 au lieu de 4-0.

Au lendemain de la large victoire du Bayern Munich en Ligue des champions face à Bruges, Jamal Musiala a fait son retour à l’entrainement avec le club bavarois. Absent depuis sa fracture du péroné face au Paris Saint-Germain en Coupe du monde des clubs (2-0), le numéro 10 du Bayern ne devrait pourtant pas retrouver les terrains de sitôt. « Cela prendra du temps, mais les choses progressent, à témoigné Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. Il peut à nouveau s’appuyer sur son pied. Il est sur la bonne voie, la situation est positive. »

𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚! 🤩@JamalMusiala war heute erstmals wieder draußen auf dem Platz! 🙌 pic.twitter.com/Cm11YGwdRS — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

Dans une vidéo postée par le Bayern sur les réseaux sociaux, le jeune allemand s’est réjoui d’un retour, même s’il prend les choses « étape par étape » pour revenir dans les meilleures conditions possibles. Ce jeudi, il a seulement réalisé une séance de 25 minutes en individuel, puis touché au ballon avec Gnabry, également en convalescence.

Une arme de plus à venir pour Kompany, alors que le Bayern semble déjà intouchable.

