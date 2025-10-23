S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Jamal Musiala est de retour à l’entraînement

CDB
Jamal Musiala est de retour à l’entraînement

Pratique pour gagner ses matchs 6-0 au lieu de 4-0.

Au lendemain de la large victoire du Bayern Munich en Ligue des champions face à Bruges, Jamal Musiala a fait son retour à l’entrainement avec le club bavarois. Absent depuis sa fracture du péroné face au Paris Saint-Germain en Coupe du monde des clubs (2-0), le numéro 10 du Bayern ne devrait pourtant pas retrouver les terrains de sitôt. « Cela prendra du temps, mais les choses progressent, à témoigné Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. Il peut à nouveau s’appuyer sur son pied. Il est sur la bonne voie, la situation est positive. »

Dans une vidéo postée par le Bayern sur les réseaux sociaux, le jeune allemand s’est réjoui d’un retour, même s’il prend les choses « étape par étape » pour revenir dans les meilleures conditions possibles. Ce jeudi, il a seulement réalisé une séance de 25 minutes en individuel, puis touché au ballon avec Gnabry, également en convalescence.

Une arme de plus à venir pour Kompany, alors que le Bayern semble déjà intouchable.

Lennart Karl, le gamin du Bayern qui ne veut plus rentrer chez lui

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!