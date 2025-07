Sorti sur blessure face au PSG, Jamal Musiala sérieusement touché à la cheville

La grosse ombre au tableau.

Dans un quart de finale aussi tendu que spectaculaire entre le PSG et le Bayern Munich, Jamal Musiala s’est probablement gravement blessé à la cheville. Juste avant la pause, le meneur de jeu bavarois a été percuté par Gianluigi Donnarumma, sorti avec beaucoup d’engagement dans ses pieds. Les images ne laissaient alors que peu de place au doute concernant la blessure du n°42, dont le pied s’est complètement désaxé. Il a ensuite été évacué sur civière pendant la pause.

Gianluigi Donnarumma is visibly shaken after witnessing Jamal Musiala’s injury. We are all wishing Jamal the best. pic.twitter.com/HrVu24Ghv1 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Une nouvelle d’autant plus terrible que l’international allemand n’avait plus été titulaire au plus haut niveau depuis le début du mois d’avril, la faute à une déchirure musculaire. « Je voudrais dire un mot pour Jamal Musiala. J’ai l’impression que c’est une blessure très importante pour lui. Je lui apporte tout mon soutien. J’espère qu’il reviendra rapidement sur les terrains », a assuré Achraf Hakimi au micro de DAZN après la rencontre. « C’était émouvant. On a tous vu ce qui s’est passé, ce n’était pas beau à voir, a pour sa part réagi Vincent Kompany en conférence de presse. On espère que ce ne sera pas trop grave et qu’il va se remettre. J’ai rarement été aussi énervé à la mi-temps. Un gars comme Jamal vit pour ça, il revient d’une blessure, et nous, on est impuissants. Ce qui me fait bouillir est que c’est arrivé à un gars qui adore ce sport et qui est très important pour notre équipe. »

Reste désormais à savoir quelle sera la gravité de la blessure et espérer que le génie du Bayern puisse revenir au plus vite sur les terrains.

