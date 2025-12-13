S’abonner au mag
  • National 2
  • J13
  • Montlouis-Bordeaux (2-2)

Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis

TJ, avec TB au stade de la vallée du Cher
Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par Montlouis

   Montlouis 2-2 Bordeaux

Buts : Mondesir (11e) et Grillot (CSC, 32e) pour les Indroligériens // R.Openda (26e) et Shamal (72e)

Service minimum pour les Girondins.

Reçu en grande pompe au stade de la vallée du Cher de Tours, où se sont massés plus de 5 000 supporters, Bordeaux a été accroché par le FC Montlouis (2-2). Ce club de la banlieue tourangelle, 14e et premier relégable du groupe A de National 2, a donné beaucoup de fil à retordre aux Bordelais, qui restent tout de même leaders de leur poule à la différence de buts juste devant la Roche-sur-Yon.

Les locaux ont ouvert le score dès les dix premières minutes de jeu écoulées dans un stade désormais occupé par les résidents de l’UF Touraine (dans lequel un certain Zinédine Zidane a mis quelques billes). Vite rattrapé par une superbe action collective des Girondins conclue par Royce Openda, Montlouis a montré qu’il avait de la ressource et poussait à la faute le capitaine bordelais Jean Grillot, auteur d’un CSC.

Fin de série pour Bordeaux

Les débats se sont à nouveau rééquilibrés en seconde période, et une frappe lointaine de Steve Shamal déviée par la défense montlouisienne pour mettre tout ce beau monde à égalité. Un match nul qui met fin à une série vertueuse de six victoires consécutives en championnat (huit, avec les deux matchs de Coupe de France), et qui permet au dauphin yonnais de recoller au même nombre de points que le FCGB.

Prochaine étape pour les Bordelais : un gros test en coupe nationale au Puy-en-Velay (N1).

TJ, avec TB au stade de la vallée du Cher

