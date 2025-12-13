Le PSG connaît son adversaire en Coupe intercontinentale

Flamengo 2-0 Pyramids FC

Buts : Leo Pereira (24e) et Danilo (52e)

Dès mercredi, les joueurs du PSG pourront dire ceci : « J’ai goûté une Flamengo en Colombie, après une heure et demie de balade à cheval. »

Déjà assuré de disputer la finale de la Coupe intercontinentale à Doha ce mercredi (18 heures), le PSG connaît désormais son adversaire. Et, sur le papier, il a de la gueule, puisqu’il s’agit des Brésiliens de Flamengo. Les vainqueurs de la Copa Libertadores ont fait tomber les Pyramids (2-0). L’effectif de Filipe Luís est composé d’une myriade de stars des championnats européens, comme Erick Pulgar, Everton, Jorginho, Alex Sandro, Samuel Lino, Saúl Ñíguez, Danilo… C’est d’ailleurs ce dernier qui a doublé la mise ce soir, après une deuxième passe décisive de l’Uruguayen du coin, Girogian de Arrascaeta, au club depuis 2019.

Après avoir éliminé Auclkand et Al Ahli, les Égyptiens disputaient déjà leur troisième match de cette compétition. « Ma préférence ne va pas à Flamengo, c’est clair », avait pourtant projeté Luis Enrique cette semaine. Dommage.

Dans l’autre demi-finale, le PSG s’est imposé contre personne.

