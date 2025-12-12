L'Union Berlin fait tomber Leipzig

Union Berlin 3-1 Leipzig

Buts : Burke (57e), Ansah (64e) et Skarke (90e+3) pour l’Union // Gomis (60e) pour Leipzig

Si en plus le Bayern n’est même pas inquiété par ses concurrents directs…

Leipzig a trébuché ce vendredi soir sur le terrain de l’Union Berlin (3-1) et fait les affaires d’un Bayern qui file déjà droit vers le titre avec ses huit points d’avance, et peut-être même plus d’ici la fin du week-end. Dans la capitale, il a fallu attendre la seconde période pour voir du spectacle et des buts. D’une magnifique frappe du gauche pleine lucarne, Oliver Burke a asséné un premier coup derrière la tête de son ancienne équipe (1-0, 57e), qui a répondu d’un coup de canon signé Tidiam Gomis trois minutes plus tard (1-1, 60e). Avant de craquer à nouveau, la faute à des espaces béants dans la défense, et à une tête plongeante d’Ilyas Ansah (2-1, 64e). Au bout du bout, Tim Skarke a plié le suspense d’un missile à ras-de-terre (3-1, 90e+3).

Belle opération pour l’Union qui se replace huitième, Leipzig peut voir le Borussia Dortmund lui passer devant en cas de victoire face à Fribourg ce dimanche.

