National : Rouen remporte le derby et prend la tête, Dijon accroché par Châteauroux

Qui arrêtera Rouen ?

Tout le championnat de National se pose la question depuis plusieurs semaines et ce n’est pas ce week-end qu’on aura un début de réponse. Et pour cause, Rouen a enchaîné un dixième match sans défaite de rang ce vendredi soir à la maison. Mieux que de ne pas perdre, les Rouennais se sont même adjugé le derby face à Quevilly-Rouen (1-0) grâce à une réalisation de Kenny Rocha Santos. Les voilà en tête du classement, aussi en partie grâce à Dijon, embêté sur la pelouse de Châteauroux, dans une rencontre sans pion (0-0).

Belle opération réalisée par Aubagne avec une victoire importante sur la pelouse du Stade Briochin (1-3), ce qui permet aux Aubagnais de doubler Versailles, qui enchaîne une deuxième défaite de suite à Orléans (2-0), et Concarneau, tenu en échec par le Paris 13 Atlético (0-0). Le Puy continue d’impressionner avec un quatrième succès de rang devant Fleury-Mérogis (2-1) après un début d’exercice pourtant compliqué, ce qui lui permet de se positionner à trois points d’Orléans, troisième et actuel barragiste.

Jusque-là relégable, Bourg-en-Bresse a relevé la tête avec un succès très important à Villefranche, concurrent direct au maintien (0-1). À Valenciennes, la partie était proche d’être terminée lorsqu’un supporter a visé un stadier avec un fumigène, ce qui a contraint l’arbitre à interrompre les débats… Sochaux menait alors 0-1.

Encore un intelligent dans nos tribunes.

Châteauroux 0-0 Dijon

Le Puy 2-1 Fleury-Mérogis

Buts : Rodrigues (72e, SP) et Adelaïde (82e) pour Le Puy // Hervieu (62e) pour Fleury

Orléans 2-0 Versailles

Buts : Ba (30e) et Lallias (58e) pour Orléans

Paris 13 Atlético 0-0 Concarneau

Stade Briochin 1-3 Aubagne

Buts : Ndiaye (29e) pour le Stade Briochin // Chaban (8e), Berrabha (22e) et Bentoumi (77e) pour Aubagne

Valenciennes 0-1 Sochaux

But : Boutoutaou (5e) pour Sochaux

Villefranche 0-1 Bourg-en-Bresse

But : Boumaaoui (67e) pour Bourg

Rouen 1-0 Quevilly-Rouen

But : Rocha Santos (40e) pour Rouen

