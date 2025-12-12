Mido vole au secours de Mohamed Salah

Objectif, rester objectif.

Ahmed Abdelhamid, plus connu sous le nom de Mido, n’est pas passé à côté du « drama Salah ». Peut-être pour justifier la déclaration arrogante de son compatriote relative à son statut à Liverpool, Mido a rappelé sa dimension de demi-dieu au pays au micro de Sky Sports : « Quand Liverpool joue, toute l’Égypte est devant la télévision, attendant que Salah joue, attendant qu’il marque un but. »

L’ancien joueur de l’OM va plus loin encore dans son récit de la mythification de Salah outre-Méditerranée : «Tous ont le sentiment que leur fils joue aujourd’hui dans la meilleure ligue du monde. Ils sont fiers de lui. […] C’est le roi ici en Égypte. Les gens doivent comprendre cela. »

Une comparaison et un conseil d’ami

Visiblement, le rapport fusionnel des Égyptiens avec leurs joueurs évoluant à l’étranger ne date pas d’hier, comme le rappelle Mido : « C’était la même chose pour moi lorsque je jouais pour Tottenham, par exemple. Toute l’Égypte attendait le match. Toute l’Égypte était assise dans les cafés, attendant que je joue aujourd’hui. Ils étaient fiers de moi. Et cela vous met sous pression. » Une pression en Premier League qu’aura un peu moins réussi à gérer ce dernier que son illustre successeur, malgré la belle carrière du vainqueur de la CAN 2006.

Il faut dire que Salah a mis la barre très haut. Et pour ne pas tout gâcher, l’ex-attaquant de Tottenham lui suggère de partir comme un prince : «Je pense qu’il est temps pour lui de partir. Si vous perdez cette confiance avec l’entraîneur, c’est difficile à réparer. Mais s’il part, il doit partir par la grande porte […]. Il a tellement fait pour Liverpool. C’est une légende. »

Ça tombe bien, Mido connaît déjà la prochaine destination de Salah.

