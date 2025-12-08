Égypte-Iran sera l'affiche du match désigné pour célébrer la communauté LGBTQ+ au Mondial 2026

Le cauchemar continue pour Mostafa Mohamed.

Alors que Seattle préparait depuis un moment un « Pride Match » pour le 26 juin 2026, en plein week-end de la Pride, pour célébrer la communauté LGBTQ+, le tirage au sort et le calendrier des rencontres ont révélé que c’est l’affiche Égypte-Iran, dans le cadre 3e journée du Groupe G, qui serait lié à cet événement.

Un symbole pour le moins délicat, puisqu’il s’agit de deux pays où l’homosexualité est punie par la loi, jusqu’à la peine de mort comme sanction possible en Iran. Initialement, l’affiche de ce match inclusif devait se départager entre Nouvelle-Zélande-Belgique et Égypte-Iran. Vancouver a hérité du premier, laissant à Seattle la rencontre la moins pride friendly.

Seattle ne souhaite pas changer ses plans

Malgré un début de polémique, les organisateurs locaux maintiennent leur cap. « Le Pride Match a été programmé pour célébrer et mettre en valeur les événements de la Fierté à Seattle et dans tout le pays, et il a été planifié bien à l’avance. Il s’agit d’une expression, menée par la ville hôte, de l’engagement de Seattle et de l’État de Washington à créer un environnement accueillant et inclusif où chacun a sa place : joueurs, supporters, résidents et visiteurs », a indiqué un porte-parole de l’organisation au média Outsports.

Ce n’est pas la première fois qu’une tentative de geste de soutien aux personnes LGBTQ+ lors de la Coupe du monde connaît des soubresauts, comme lors du Mondial 2022 au Qatar – pays qui applique également des lois contre les relations homosexuelles – où la FIFA avait interdit aux joueurs de porter le brassard One love.

La CAN en salle d’attente