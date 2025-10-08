L’Égypte officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026

Jamais trois sans quatre.

Après la Tunisie et le Maroc, l’Égypte participera bien à la Coupe du monde 2026 cet été après avoir facilement disposé de Djibouti 3 à 0 ce mercredi grâce au doublé du Pharaon, Mohamed Salah. C’est donc la quatrième fois dans son histoire que l’Égypte participera à un Mondial après les éditions de 1934, 1990 et 2018.

Le roi Salah

Si la rencontre ne s’est pas jouée à Djibouti, mais bien à Casablanca en raison de l’inéligibilité des stades djiboutiens, Mohamed Salah a fait régner sa loi durant l’entièreté du temps réglementaire. Ibrahim Adel a été le premier à trouver le chemin des filets (0-1, 8e), et le Pharaon de Liverpool a inscrit le but du break à peine cinq minutes plus tard (0-2, 13e). Le double Ballon d’or africain s’est offert un doublé en fin de rencontre (0-3, 84e). Une victoire sans appel qui rappelle celle du match aller où les Égyptiens s’étaient imposés 6 à 0 au Caire. Les protégés de Hossam Hassan termineront donc en tête de leur groupe avec 23 points, soit 5 de plus que le Burkina Faso (18), la Sierra Leone complétant le podium. Pour la première fois, neuf représentants africains participeront donc à la Coupe du monde en juin 2026, un dixième pourrait même s’ajouter après les barrages intercontinentaux.

L’art et la manière.

