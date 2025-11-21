La décision radicale des supporters de Caen pour exprimer leur colère

La ville de Guillaume le Mécontent.

Trop c’est trop pour les supporters de Caen. Honteusement éliminé de la Coupe de France le week-end dernier face à Bayeux (3-2), pensionnaire de régional 1, le club dont Kylian Mbappé est actionnaire majoritaire déçoit de plus en plus. 10e au classement de National 1, Caen n’a plus remporté le moindre match depuis le 3 octobre.

Et pour protester contre les mauvaises performances de leur équipe, les membres du Malherbe Normandy Kop ont annoncé ce jeudi dans un communiqué, une grève des encouragements pendant les 49 premières minutes du match de ce soir contre Bourg-Péronnas. Le nombre 49 faisant référence au nombre de jours sans victoire des Caennais.

Les joueurs pas épargnés par le président du club

Cette décision tombe au milieu de critiques qui n’épargnent ni les joueurs, ni la direction du Stade Malherbe de Caen, ni même Kyks. Mais plus tôt dans la semaine, le président du club Ziad Hammoud avait pris la parole après la récente humiliation en Coupe de France et n’a pas manqué de rappeler ses joueurs à l’ordre : « Le manque d’investissement a été inacceptable et inqualifiable, a-t-il affirmé à Ici Normandie. On s’est fait bousculer et ce n’était vraiment pas digne de notre club et du maillot. On est lucides, on voit les mêmes matchs que tout le monde. Il faut faire mieux, beaucoup mieux. »

Si ça se trouve, ils ont juste mal compris un truc dans l’album d’Orelsan.

Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1